AFAD'ın Ukrayna sınırında
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, mağdur olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Sivil Toplum 10.03.2022, 17:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmayı devam ettiriyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, bugün de savaştan kaçanlara sıcak yemek ikram etti.
Savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bölgede başlayan yoğun kar yağışına rağmen insani yardım malzemesi dağıtmayı da sürdürüyor.
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