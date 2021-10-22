AFAD ile PTT A.Ş. arasında protokol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile PTT A.Ş. arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

AFAD toplantı salonunda gerçekleşen imza törenin de konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, protokoller silsilesinin önemli bir ayağında olduklarını hatırlatarak, Afet Eğitim Yılı kapsamında bir çok kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İmzalayacakları protokolün kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Sezer, AFAD ile PTT A.Ş arasındaki işbirliğinin sadece protokol ile sınırlı olmadığını, önceki yıllara dayanan çalışmaların bulunduğunu belirtti.

Sezer bu kapsamda PTT A.Ş ile KBRN eğitimi ve lojistik merkezlerin afet sırasında işletilmesi ve ihtiyaç duyulan malzemelerin afet bölgesine gönderilmesi noktasında ortak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Sezer, 51 milyon vatandaşa afet eğitimi vermeyi planladıklarını, şu ana kadar 36 milyon 100 bin kişiye ulaştıklarını ve amaçlarının yıl sonuna kadar hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Şu ana kadar 375 bin AFAD gönüllüsüne ulaştıklarını da kaydeden Sezer, 81 ilde il afet risk azaltma planları yaptıklarını, 75 ilde ise bu çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Bugüne kadar Bakanlıklar, TOBB, Diyanet İşleri Başkanlığı, muhtarlar, işçi sendikaları ve çeşitli konfederasyonlar gibi 235 kurumla işbirliği protokolü imzaladıkların ve eğitimlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sezer, hem kamu kurumları hem de vatandaşların yüksek ilgisinin de istatistiklere yansıdığını söyledi.

"Afet bilincini artıracak belli mottoların yer aldığı kolilerin vatandaşlara ulaşması bu farkındalığa katkı sağlayacaktır." diye konuşan Sezer, bilincin artırılması için bütün imkan ve yöntemleri denediklerini belirtti. Sezer, önümüzdeki süreçte diğer kargo firmalarıyla da benzer protokoller gerçekleştirerek afetlerle ilgili farkındalığı daha ileri taşıma imkanı bulmak istediklerini dile getirdi.

PTT A.Ş Genel Müdürü Hakan Gülten

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise, PTT'nin 181 yıl önce, 23 Ekim 1840 tarihinde Türkiye'de haberleşmenin öncü kuruluşu olarak çıktığı hizmet yolculuğunda yeni yaşını kutlamasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Posta ve telgraf ile başlayan, devamında ise kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alana yayılan faaliyetleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarını ifade eden Gülten, iki asra yaklaşan tarihimiz boyunca sunduğumuz hizmetlerde, sadece faaliyet alanlarıyla sınırlı kalmadıklarını ülkenin karşılaştığı savaş, salgın hastalık ve doğal afet gibi zor koşullarda da her daim görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Gülten şunları kaydetti:

"Hangi nedenle olursa olsun, sonrasında da yapılması gereken tüm çalışmaların kritik önemli olduğu bir konu. Bu bakımdan afetler ve acil durumlar karşısında, konunun profesyonel bakış açısıyla değerlendirilmesi bir zorunluluk.

Afet yönetimi alanında AFAD Başkanlığımız ülkemiz adına gurur duyduğumuz bir kurum. Biz de bu kurumun faaliyetlerinde küçük de olsa roller alarak bundan gurur duyuyoruz"

Geçtiğimiz yıllarda üstlendikleri görevler ve dünya ölçeğinde yaşanan afetler incelendiğinde "Afet Lojistiği" kavramının çok önem kazandığını söyleyen Gülten, "AFAD ile yaptığımız iş birliği kapsamında AFAD’a ait 27 deponun ve 53 cep deponun işletmesini, depolarda bulunan ekipmanların bakım ve kontrollerini, acil durumlarda ihtiyaç duyulan materyalin, istenen yer ve zamanda sevk edilmesi görevlerini üstlendik" diye konuştu.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde AFAD’a ait nakliyeleri hızla gerçekleştirerek yaraların sarılmasına katkıda bulunduklarını dile getiren Gülten, yurt dışına çeşitli noktalara tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderilmesini sağlayarak AFAD’la yürüttükleri faaliyetleri uluslararası boyuta taşıdıklarını kaydetti.

PTT personelini AFAD Gönüllülük Sistemi'ne dahil olmaları yönünde teşvik edeceklerini de anlatan Gülten, PTT hizmetleri üzerinden sunulacak bilgilendirici mesajlarla ile de afet farkındalığına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sezer ve Gülten, "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.