AFAD, İdlib'deki çocuğa ulaştı
AFAD, İdlib'de üşüdüğü sırada fotoğrafı çekilen küçük Mustafa'ya ulaşarak ayakkabı hediye etti.
Sivil Toplum 22.01.2022, 20:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib ilindeki çadır kentte terlikle üşüdüğü sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuğa ulaştı.
Mustafa adındaki çocuğa ayakkabı hediye eden AFAD ekipleri, aileye de sivil toplum kuruluşlarınca gönderilen yardımları ulaştırdı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından ekiplerin çocuğa ayakkabı giydirdiği fotoğrafları paylaştı.
Kaynak: AA
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