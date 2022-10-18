7. İnovasyon'da Kadın Kampı'nın açılış töreni yapıldı

10 Ekim’de online olarak eğitimlere başlanan kampın 12 Ekim’de Grand Cevahir Hotel Şişli’de düzenlenen açılış törenine KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Yıldız Teknopark Girişimcilik Programı Uzmanı Hasan Demirezen, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve İstanbul TTO Müdürü Barkın Arak katıldı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmasında; “İnovasyonda Kadın, KADEM’in markalaşmış projelerinden biri… Bu projeyi öncelikle çalışma hayatında, kadın erkek arasındaki fırsat eşitliğini tesis etmenin çok önemli bir adımı olarak görüyoruz. Ve çok önemsiyoruz. Projeyi 2015 yılında hayata geçirirken, inovatif fikirleri olan ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen kadınlara ulaşmayı hedeflemiştik. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artmasına ve bu sayede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladık.” Dedi.

Sözlerini “Projemiz, yıllar içerisinde paydaşlarımızın desteği, kadın girişimcilerin ilgisi ve proje içeriklerinin çeşitliliği sayesinde büyük bir ivme kazandı. Bunun için çok mutluyuz. Bizler de Girişimci kadınların bu kadar ilgi gösterdiği projeyi, her yıl biraz daha geliştirmeye ve destek kapsamımızı artırmaya çalışıyoruz. Mesela, bu seneki programımıza çevrimiçi platform ve açık ofis uygulamalarımızı dâhil ettik. Yüz yüze ve çevrimiçi imkânlarlagirişimcilerimizi yakından takip etme imkânı bulduk. Böylece, Türkiye’nin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağladık.” Diyerek tamamladı.

İnovasyonda Kadın Kampında girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanacak. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da tanınacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı sağlanacak.

10-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İnovasyonda Kadın kampının ilk iki günü online, sonraki günleri ise Grand Cevahir Hotel Şişli’de yüz yüze yapılacak. Kamp sonunda finale kalan girişimciler belirlenecek. 16 Ekim Pazar günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla düzenlenecek galada finale kalanlara ödülleri verilecek.

Bu yıl birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL ve üçüncüye 50 bin TL olmak üzere ön kuluçka dönemindeki ilk 3 girişimciye, toplamda 300 bin TL ödül verilecek.

Kuluçka ödülüne layık bulunan 3 proje ise “tohum yatırım desteği” alacak.

Ayrıca proje paydaşları girişimcilere, proje çalışmaları için ilk 1 yıl, ofis ve atölye desteğinde bulunacaklar.

2015 yılından bu yana devam eden İnovasyonda Kadın Projesi’ne şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200’den fazla kadın girişimci inovasyon kampımıza katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifikasını alan 30 kadın girişimciden 13’ü kendi şirketini kurdu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.