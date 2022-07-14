6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Yeşilay’ın sanatın gücünden yararlanarak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleşti. Bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı” kategorisinde başvuru alan ve “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na; 67 ülkeden bin 386 katılımcı, 2 bin 380 eserle başvurdu. 6 yıldır gerçekleşen yarışmaya şimdiye kadar 8 bini aşkın başvuru geldi. Birincilik ödülünün sahibi Ukrayna’dan Vladimir Kazanevsky, ikincilik ödülünün sahibi yine Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky, üçüncülük ödülünün sahibi ise Türkiye’den Cemalettin Güzeloğlu olurken; Türkiye’den Doğuş Adalı, İran’dan Khodayar Narouei ve Meksika’dan Gabriel Lopez başarı ödülüne layık görüldü. Mazhar Osman Özel Ödülü İran’dan Hamid Ghalijari’ye verildi. Yarışmanın bu yıl ilk kez düzenlenen “16 Yaş Altı” kategorisi ödülünü ise Türkiye’den Yağmur Baytekin, Aleyna Sedef ve Poyraz Din kazandı.



Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve Jüri Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan sözlerine şöyle devam etti etti:

“Bağımlılık gibi ciddi ve önemli bir sorunu karikatürün mizahi diliyle buluşturma çabasının nasıl bir sonuç vereceği konusunda çeşitli endişeler gündeme gelse de Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2016 yılında Uluslararası Karikatür Yarışmasının ilk çağrısını yaptı. Bağımlılık alanında ilk olmasına rağmen, onlarca ülkeden yüzlerce karikatüristin katıldığı yarışma umut ve cesaret verici oldu. Yarışmaya gösterilen ilgi kadar, gönderilen karikatürlerin kalitesi de beklentileri en iyi şekilde karşıladı. Sadece ödül kazanan karikatürler değil, sergilenmeye değer bulunan karikatürler de Yeşilay’ın farkındalık çalışmalarında etkin olarak kullanıldı. Hedeflendiği gibi, karikatürler geniş kitlelerin gündemine bağımlılık sorununu taşımayı başardı. Yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da ilgi gören karikatürler öylesine yoğun ve etkin kullanıldı ki, Yeşilay’ın Karikatür Yarışması tüm dünyada karikatüristlerin ilgi odağı oldu. Pandemi döneminin tüm olumsuz koşullarına rağmen, katılım sayılarındaki bu olağanüstü yükselişi, Yeşilay Uluslararası Karikatür Yarışmasının tanınırlığının bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Altı yıl içinde geldiğimiz bu heyecan verici aşama hepimize gurur ve mutluluk veriyor.”

Bu yıl ödül miktarı toplam 90 bin TL oldu

Yarışmaya başvuran eserler; Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Karikatürcüler Derneği Başkanı ve karikatürist Metin Peker, karikatürist Varol Yaşaroğlu, Yeşilay Etkinlik Birim Müdürü ve karikatürist Özcan Çalışkan ve 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Birincisi ve karikatürist Gökçen Çukadar’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme yapılırken sanatsal nitelik, konuya uygun mizahi yön, eserde yansıtılan konunun günlük yaşamla ilişkili toplumsal ve kültürel etki gücü göz önünde bulunduruldu.



Ünlü karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verildi. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 7 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik ödül kazandırdı. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 90 bin TL ödül dağıttı.