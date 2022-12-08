5. İyilik Okulu Ödülleri töreni yapıldı

Törenin başında “İyilik Yolunda Afrika” isimli bir sunum gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Hamit Kunt, Deniz Feneri’nin Afrika’daki insani yardım ve eğitim alanında yaptığı faaliyetleri anlattı. Kunt, “Afrika’nın, sadece Türkiye’nin ulaştırdığı insani yardıma değil, aklına da ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Deniz Feneri Derneği İyilik Okulu Koordinatörü Ahmet Karademir ise, törende yaptığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Uygulamalı İyilik Proje yarışmalarıyla gençlerimizi, bizzat yaparak ve yaşayarak iyilik değerleriyle buluşturmaya ve iyiliği yaymaya çalışıyoruz. Gençlerimiz uygulamalı iyilik eğitimiyle, iyilik yapmanın gönül huzurunu ve insanlık sanatına katkı yapmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyorlar.

Proje sayesinde binlerce gencimize ulaşarak iyiliğe dair farkındalık oluşturduk. Öğrencilerimiz eliyle Afrika'da çok sayıda su kuyuları açarak binlerce insanın temiz ve güvenilir su kaynağına ulaşmasını sağladık. Katarak ameliyatlarıyla yüzlerce binlerce insana göz aydınlığı olduk. Binlerce insanın hayatına dokunduk."

Giresun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergin Aybar, proje dolayısıyla Deniz Fenerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Dünyanın diğer ucundaki kardeşleri için çeşitli yardımlar ulaştıran, su kuyusu açtıran, katarakt ameliyatları yaptıran, ihtiyaç sahipleri için yardım organizasyonları düzenleyen bir neslin yetişmesi, bizleri geleceğe dair ümitlendiriyor. İlimizde rol model bir çalışmanın tohumunu eken ve özverili çalışmalarıyla önemli bir başarı elde ederek "İyilik Okulu" projesi kapsamında Liseler kategorisinde Türkiye birincisi olarak bizlere bu mutluluğu yaşatan Giresun Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çok değerli öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum.''