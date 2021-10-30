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3. Türkiye Fikir Kongresi başladı

 Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite Koordinatörlüğünce bu yıl 3'üncüsü organize edilen Türkiye Fikir Kongresi başladı.

Sivil Toplum 30.10.2021, 18:12
3. Türkiye Fikir Kongresi başladı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Yüksel, vakfın temel değerlerini adalet, ahlak, birlik, ilim ve yenilik tabanında ve ekseninde oluşturduğunu ve gençlere bu temel değerler çerçevesinde Türkiye Fikir Kongresi gibi ilimle adaletle ahlakla birlikle yenilikle ilişkilendirdikleri faaliyetlerini yapmaya devam ettiğini söyledi.
"Büyük bir gençlik hareketi" olarak kendisini tanımlayan TÜGVA'nın, 81 il ve 570 ilçede gençlere yönelik, gönüllüleriyle onlarca faaliyet gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:
"Türkiye Gençlik Vakfı son günlerde kara propaganda ile karalanmaya çalışılıyor. Vakfın, Türkiye genelinde yaptığı ve bunlardan biri olan Adalar Gençlik Merkezi üzerinden maalesef ana muhalefetin kara propagandasıyla vakfımız ve vakfımız gibi bu milletin gençlerine fedakarlıkla ve cefakarlıkla hizmet eden pek çok vakfımız maalesef karalanmak isteniyor. Bu noktada siz gençlere, Türkiye Fikir Kongresi gibi etkinliklerle bunların aslının gerçek olmadığını, vakfımızın tamamen gönüllülükle tüm Türkiye'nin gençlerine hiçbir maddi beklenti istemeden, tamamen onların kişisel gelişimleri ve eğitimleri için çalışmalar yaptığını ifade etmek istiyorum."

 Kongreyle ilgili bildirge yayımlanacak

TÜGVA Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beytullah Çiçen de kongreyle hakikat kulesini inşa etmek ve gençlerin fikirlerini özgürce sunabilecekleri ortamları hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.
Bu memleketin çocukları olarak memlekete dair sorunları tartıştıklarını ve bununla alakalı çözümler aradıklarını dile getiren Çiçen, bu kapsamda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, belirlenen alanlarda toplumsal faydayı esas alan sürdürülebilirlik potansiyeli olan özgün çalışmalar yapmasını beklediklerini anlattı.
Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan salgının, yerel ve küresel çaptaki tesirlerini düşünerek post pandemi döneminde "Dünyayı yeniden düşünmek" ana konusu etrafında kongreyi oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Çiçen, "Ayrıca kimlik ve medeniyet araştırmaları, dijital çağda eğitim, din ve ahlak olgusu, ekonomik paradigmalar, teknoloji, insanlık ve jeopolitik çalışmalar alt konularında da sözlü bildirileri kabul ettik. Kongre komisyonunda ana konuyu derinlemesine ele alan bildirge yayınlamayı planlıyor ve farklı kurum ve kuruluşlara gönderilmesiyle birlikte Türkiye'de bu konuda yapılacak çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine de katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.
Kongrenin ilk yıl Necip Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu" fikrini, ikinci sene ise Sezai Karakoç'un "Diriliş Nesli"ni incelediğini hatırlatan Çiçen, bu yıl güncel meselelere dönerek bir kongre formatına dönüştüğünü söyledi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise gençlere, kültür sanat faaliyetlerinde bulunmalarını ve UNESCO gibi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda görev almalarını önererek, bazı kitap tavsiyelerinde bulundu.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ömer Faruk Yelkenci de açılışta konuşma yaptı.
Açılışın ardından "Dijital Çağda Eğitim", "Din ve Ahlak Olgusu", "Teknoloji ve İnsanlık", "Kimlik ve Medeniyet Araştırmaları" başlıklı oturumlarla devam edecek kongre, yarın sona erecek.

#TÜGVA #3. Türkiye Fikir Kongresi
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