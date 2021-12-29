11.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 11. kez düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ile çocukların ve gençlerin bağımlılık konusuna sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşması böylece farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.



Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşti.



Görsel kategoride afiş, karikatür, kısa video, resim; edebi kategoride ise anı, deneme, kompozisyon, öykü ve şiir alanlarında üretilen bağımlılık konulu eserlerin yer aldığı yarışmanın Türkiye birincileri, ödemelerini PTT şubelerinden alabilecek.