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29.11.2021, 22:29

Sıradanlaşan Fenerbahçe

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ne dörtlü ne de üçlü bir oyun sistemine geçti. Öncesinde eleştirilse bile en azından hakkında konuşulacak bir sisteme sahiplerdi. Üçlü oynarken Ferdi ve Osayi'den hem hücumda hem savunmada katkı alan Fenerbahçe bu sistemle beklerinden hiçbir katkı alamamaya başladı. Bunun üzerine bir de Pereira'nın Fenerbahçe'de kadro istikrarı kuramaması Fenerbahçe'yi net olarak çorbaya çevirdi. Özellikle Szalai, Pelkas gibi geçen senenin en değerli oyuncularının yok sayılması, İrfan Can'ın takımın en iyisi iken sürekli 65-75 inci dakikalarda çıkarılıyor olması anlaşılır gibi değil. Özellikle İrfan Can çıktıktan sonra kazanılsa da Galatasaray maçı, kaybedilen Olympiakos maçı ve bu maç da da oyunu rakibe verdi Fenerbahçe. Novak'ın hele sarı kart gördükten sonra ikinci sarıyı göreceği bu kadar belli iken oyunda kalması akıl tutulması. Zajc orta sahada Gustavo ile oynarken Zajc hücuma katkı veren, hücum ribaundlarını Gustavo ile toplarken bu ikili de gerek sakatlık gerekse hoca tercihi ile bozuldu. Hücumda alternatifi olmayan Valencia da olmayınca Fenerbahçe ön alanda ne top tutabiliyor ne hücum yapabiliyor. Belli ki hocaya oyundan çıkarma denilen Mesut da özellikle ikinci yarıda sahada yokken oyunda tutulunca takımı bir kişi eksik oynattı. 

Tüm bu yazdıklarıma ekler yapabilir, örnekleri çoğaltabilirim ama tüm bu olan biten bir tek şeye işaret ediyor : Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Üçlü oynatmak isteyen ve bu sisteme göre oyuncular isteyen bir hocayı takımın başına getirip onun istediği kadroyu kurmazsanız başarı gelmiyor. Başarı gelmediği noktada da Galatasaray maçından önce hocaya ültimatom verip sistemi değiştirirsen de bu sefer her şey çorbaya dönüyor. Geldiğimiz noktada hoca da artık kontrolünü kaybetmiş gibi.Ne oyuncu tercihleri ne oyun tercihi sağlıklı değil. Eleştirileri teknik direktör üzerinden yapan tüm ihaleyi hocaya yıkanlara katılmıyorum. Çünkü dört sezondur doğru kadroyu kuramayan getirdiği teknik direktörlerin arkasında duramayan yönetim varken sıra hocaya gelmez. Emre Belözoğlu riskini almayız diyerek bu hocayı o da son dakikada getiren yönetim varken hocaya bence sıra gelmez.

Sevgili Emrah Şeber'in de söylediği gibi Fenerbahçe için en kötüsü Fenerbahçe hızla sıradanlaşıyor. Futbolda da basketbolda da hedeften uzaklaşmayı kolayca kabul eden bir camia olma yolunda Fenerbahçe. 

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