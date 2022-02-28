Sinan Engin'den bomba iddia: Fatih Terim konuşacak, ortalık yıkılacak!

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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın geçen ay yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim'le ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya attı. Engin ayrıca 68 yaşındaki teknik adamın yeni adresini duyurdu.