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Sıfır otomobillerde yeminli imzalı satış dönemi

Genel 06.12.2021, 09:55
Sıfır otomobillerde yeminli imzalı satış dönemi
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Otomotiv firmaları otomobil piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek amacıyla yeni bir yöntem kullanıyor. Artık firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapıyor.