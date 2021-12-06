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3. Sayfa
Röportaj
Sıfır otomobillerde yeminli imzalı satış dönemi
Genel
06.12.2021, 09:55
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Otomotiv firmaları otomobil piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek amacıyla yeni bir yöntem kullanıyor. Artık firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapıyor.
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#abd
#koronavirüs
#türkiye
#vefat
#Dolar
#Tuncay Arslan Üs Bölgesi
#Zülfü Livaneli
#Rıdvan Dilmen
#Vedat Muriqi
#estetik
#Adana Demirspor
#Boşanma
#Bursaspor
#fiskaya
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#GS
#Galatasaray
#hüseyin kader
#Antony Sher
#Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi
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