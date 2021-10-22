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SGK'dan önemli duyuru: Emeklilikte yaş ve prim şartı değişti

Genel 22.10.2021, 10:52
SGK'dan önemli duyuru: Emeklilikte yaş ve prim şartı değişti
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Milyonlarca kişi için önem arz eden emeklilikte çocuğu olan herkesi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. SGK emeklilikte yaş ve prim şartının düşürüldüğünü açıkladı.