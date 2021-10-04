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SGK'dan önemli değişiklik! Artık zorunlu

Genel 04.10.2021, 10:27
SGK'dan önemli değişiklik! Artık zorunlu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir düzenlemeye giderek herkesi ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. Bun sonra idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi ve işsizlik primi gibi alacakları e-tebligatla bildirecek.