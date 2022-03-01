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Sezon sonu transfer bombası patlıyor! Galatasaray genç yıldızın peşinde

Spor 01.03.2022, 16:15
Sezon sonu transfer bombası patlıyor! Galatasaray genç yıldızın peşinde
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Sarı kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için transfer planlamalarına erken başladı.