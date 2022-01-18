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Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! Fatih Terim itirafı

Spor 18.01.2022, 10:45
Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! Fatih Terim itirafı
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Beşiktaş’a 9 Aralık’ta veda eden Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu.