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Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır! 5 maçta...

Spor 28.10.2021, 09:36
Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır! 5 maçta...
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Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.