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Sergen Yalçın'ı bitiren 10 hata!

Spor 11.12.2021, 11:35
Sergen Yalçın'ı bitiren 10 hata!
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Beşiktaş'ın son 15 maçta sadece 2 galibiyet alabilmesi ve sezonun ortası bile gelmeden takımın nerdeyse hedefsiz kalması sonrası beklendiği gibi Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.