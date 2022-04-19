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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Spor 19.04.2022, 09:09
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
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Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu.