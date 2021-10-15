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Serenay Sarıkaya'nın 1 yıllık reklam geliri dudak uçuklattı

Genel 15.10.2021, 12:18
Serenay Sarıkaya'nın 1 yıllık reklam geliri dudak uçuklattı
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Sarıkaya, 2021 yılında en çok parayı reklamlardan kazandı.