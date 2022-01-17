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Serdar Ortaç: 'Annemi dinlemedim, Allah belamı verdi'

Genel 17.01.2022, 12:23
Serdar Ortaç: 'Annemi dinlemedim, Allah belamı verdi'
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser öncesi muhabirlerle bir araya gelip kısa bir sohbet gerçekleştirdi.