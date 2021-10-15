Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra ne kadar kazandıklarını açıkladı

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Selin Ciğerci'den geçtiğimiz aylarda boşanan Gökhan Çıra, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programının konuğu oldu. Gökhan Çıra futbolu bırakma sebebinin Ciğerci olduğunu söyledi. Çıra "Ya eşin ya biz dediler bıraktım" dedi.