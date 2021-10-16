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Seksenler'le gönlümüze taht kurup, aramızdan göçüp giden usta isimler

Genel 16.10.2021, 01:29
Seksenler'le gönlümüze taht kurup, aramızdan göçüp giden usta isimler
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Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad ve Şoray Uzun, Ayşe Tolga İlker Ayrık, Zeynep Demirel gibi isimlerin paylaştığı dizi hafta içi her gün TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.