banner38

Seda Sayan'ın sevgilisi hakkında şaşırtan iddia!

Genel 17.03.2022, 12:43
Seda Sayan'ın sevgilisi hakkında şaşırtan iddia!
1/7

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı.