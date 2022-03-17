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3. Sayfa
Röportaj
Seda Sayan'ın sevgilisi hakkında şaşırtan iddia!
Genel
17.03.2022, 12:43
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Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı.
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#Rıdvan Dilmen
#Alişan
#Mustafa Kemal
#SSP Grubu
#hasılat
#Malatya
#Ozan Akbaba
#Suud konsolosluğu
#eylem
#Metrobüs
#etiket
#FOX TV
#yurt
#Hasan Şaş
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