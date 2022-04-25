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Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu

Genel 25.04.2022, 09:33
Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu
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59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki vokalisti Çağlar Ökten ile dün akşam sürpriz bir şekilde evlendi.