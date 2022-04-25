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3. Sayfa
Röportaj
Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu
Genel
25.04.2022, 09:33
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59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki vokalisti Çağlar Ökten ile dün akşam sürpriz bir şekilde evlendi.
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Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu
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#halı
#Halk
#Frey
#Rize
#kurdeşen
#Karadağ
#karla mücadele
#imaj
#Siri
#Yuma Suzuki
#Claudio Bravo
#Star TV
#lidya
#ayakkabı ihracatı
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Ahmaud Arbery
#Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Dr. Selim Argun
#Piyanist
#AFRICOM
#sporcu
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