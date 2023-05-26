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Yok daha neler! Ali Babacan 5 vekil daha istedi

Altılı Masada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan CHP'den 5 adet vekil talep etti.

Seçim 26.05.2023, 13:13 26.05.2023, 14:05
Yok daha neler! Ali Babacan 5 vekil daha istedi

14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının adayı olabilmek için masadaki DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti gibi oyu yüzde 1 bile olmayan partilere onlarca milletvekili dağıtan CHP'de seçimin ardından kriz çıkmıştı. CHP'liler duruma tepki gösterirken, parti tabanını çıldırtacak bir gelişme daha yaşandı.

İddiaya göre grup kurmak isteyen DEVA Partisi, CHP'den bir destek daha talep ederek 5 milletvekili vermesini istedi.

Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamasına giderken; 28 Mayıs'a saatler kala siyasette hareketli günler devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜÇÜK ORTAKLARA ADAYLIK RÜŞVETİ

CHP'de parti içinde bu durum ortalığı karışıtırırken, seçimlerin ardından CHP bu partilere verilen vekiller çıkarılınca 2018 yılına göre 20'ye yakın milletvekili koltuğu kaybetmiş oldu. Seçimlerin ardından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranına herhangi bir katkısı olmadan 38 milletvekili çıkarmaları CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterildi. Özellikle CHP tabanından birçok kişi bu partilere verilen seçim rüşveti nedeniyle sandığa gitmekten vazgeçerek, tepkisini ortaya koydu.

CHP KÜSURAT PARTİLERİNE 39 MİLLETVEKİLİ VERDİ

CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP ile imzaladığı mutabakat

CHP TABANINI ÇILDIRTACAK TALEP

14 Mayıs sonrası tüm bunlar yaşanırken, 28 Mayıs öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP listeleri içerisinden 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nin grup kurmak istediği ve bu doğrultuda CHP ile temasa geçerek 5 milletvekili daha talep ettiği iddia edildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın iddiasına göre DEVA Partisi içerisindeki bazı isimlerin "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" söylemi ile bu talebi dile getirdiği bildirildi.

Sarıkaya'nın koalisyonun küçük ortaklarının grup kurma istemiyle ilgili kaleme aldıkları şu şekilde;
Son günlerde seçime odaklı yoğun bir çalışmanın içinde olsalar da Millet İttifakı cephesinin özellikle CHP listesinden seçilip TBMM'ye gelen 4 partisinin milletvekilleri arasında ciddi bir grup kurma hesabı yapılıyor.

Neden de DEVA'nın 15, SP ve Gelecek'in 10'ar, DP'nin 3, Türkiye Değişim Partisi'nin de bir milletvekili bulunuyor olması.

İki milletvekilinin daha katılması halinde, 40 milletvekiline ulaşılıyor ve buradan da iki grup çıkarma olanağına kavuşuluyor.

Ancak dün sohbet ettiğim, SP, Gelecek ve DEVA yöneticileri, iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirttiler.

Neden de tam sınırda 20'şer vekille grup kurup, bir milletvekili hareketiyle sıkıntıya düşmemek…

Ancak bu kez de hangisi parti çatısı altında grup kurulacağı tartışması başlıyor.

Seçim öncesi çatı içinde çatı ittifakı konusunda benzer bir tartışma yaşanmış ve uzlaşı çıkamamıştı; bu kez de DEVA ve SP'nin grup konusundaki tutumu önemli.

CHP 5 DAHA VERSİN!...

DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

Hatta içlerinde, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar...

#Ali Babacan #chp #DEVA #altılı masa
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