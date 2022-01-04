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Savcılık FETÖ için 40 ilde düğmeye bastı: 99 gözaltı kararı

Genel 04.01.2022, 09:28
Savcılık FETÖ için 40 ilde düğmeye bastı: 99 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.