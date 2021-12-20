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Sarı kırmızılılarda ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Spor 20.12.2021, 17:18
Sarı kırmızılılarda ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
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Göztepe, Nijeryalı futbolcusu Brown Ideye ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.