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Şansal Büyüka iki takımı favori gösterdi

Spor 05.10.2021, 17:03
Şansal Büyüka iki takımı favori gösterdi
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Spor yazarı Şansal Büyüka şampiyonluk favorilerini açıkladı. Büyüka, "Trabzonspor ve Beşiktaş kıyamet kopmazsa Fenerbahçe ile Galatasaray’ı sollar" ifadelerini kullandı.