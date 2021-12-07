Şansal Büyüka'dan Fenerbahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'

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Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Trabzonspor liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında gövde gösterisi yaparken Milliyet'in duayen ismi Şansal Büyüka yıldız futbolcuyla ilgili şaşkınlığını Dobra Dobra köşesine taşıdı. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarının satır aralarını analiz eden Büyüka takımın oynadığı futboldan memnun olmadığını vurguladı. Hakem Cüneyt Çakır'ın performansını değerlendirirken şampiyonluk yarışıyla ilgili itirafta bulundu.