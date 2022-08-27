banner38

Sanatçı Kibariye'nin acı günü!

Genel 27.08.2022, 11:20
Sanatçı Kibariye'nin acı günü!
1/8

Sanatçı Kibariye'nin 62 yaşındaki annesi Makbule Tokmak, 62 yaşında yaşamını yitirdi.