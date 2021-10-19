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Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş...

Spor 19.10.2021, 10:17
Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş...
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Yaşadığı sakatlıklarla Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kayıp veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...