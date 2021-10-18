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Samsunspor hocasını gönderdi

Spor 18.10.2021, 21:00
Samsunspor hocasını gönderdi
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PTT 1 Lig'in iddialı takımı Samsunspor, istediği sonuçları alamayınca teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.