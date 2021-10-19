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Sami Kohen'in cenaze programı belli oldu

Genel 19.10.2021, 19:48
Sami Kohen'in cenaze programı belli oldu
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Dün gece vefat eden gazeteci Sami Kohen'in 21 Ekim Perşembe günü toprağa verileceği duyuruldu.