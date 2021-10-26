GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Salah'ın istediği ücret belli oldu
Spor
26.10.2021, 20:33
1/10
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah yeni sözleşme için yıllık 30 milyon Euro istiyor.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Salah'ın istediği ücret belli oldu
Vitor Pereira'nın suyu ısınıyor!
Ümit Davala'dan Muslera'ya tepki!
Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi!
Yeni Galeriler
Salah'ın istediği ücret belli oldu
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonların fişini çekiyor
Sarı lacivertliler Galatasaray derbisine Pereira'sız mı çıkacak!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!
Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'yi makyajsız görenler tanıyamadı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Soyu tükenme tehlikesi altındaki ördek görüldü
1 yıl daha Lübnan'dayız
Galatasaray'da hedef yine ocak, yine transfer
Şehide veda
Popüler Haberler
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
VAR Odası'nda kavga çıktı! Bardaklar havada uçuştu
Beşiktaş taraftarı üç futbolcuyu ıslıkladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia
#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#koronavirüs
#meyve
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#final
#abd
#Bursaspor
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#euro 2020
#gazeteci
#TBMM
#Suriye
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#koronavirüs
#meyve
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#final
#abd
#Bursaspor
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#euro 2020
#gazeteci
#TBMM
#Suriye