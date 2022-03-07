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Zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini aksatmıyorlar

Kars'ta, olumsuz hava koşullarına rağmen aksatmayan sağlık ekipleri, takibini yaptıkları hastalara zaman zaman karda bata çıka yürüyerek ulaşıyor.

Sağlık 07.03.2022, 01:45
Zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini aksatmıyorlar

Kars'ta sağlık ekipleri, yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini, olumsuz hava koşullarına rağmen aksatmıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilen evde sağlık hizmetinden yaşlı, yatağa bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, demans, parkinson tanılı hastalar, hematolojik/onkolojik hastalık grupları, ameliyat sonrası hekim tarafından evde takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.

Yılın 6 ayı beyaz örtüyle kaplı kent kırsalındaki çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen aksatmayan ekipler, takibini yaptıkları hastalara zaman zaman karda bata çıka yürüyerek ulaşıyor.

Yolları kapalı bulunan köylere ise karla mücadele ekiplerinin desteğiyle ulaşan sağlık görevlileri, tüm zorluklara rağmen evde sağlık hizmetini aksatmadıkları hastaların hem duasını alıyor hem de gönüllerini kazanıyor.

"2021 yılında 19 bin hastaya hizmet verildi"

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. İsmail Uğurlu, AA muhabirine, salgın döneminde de hastalara aralıksız evde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Hem Kovid-19 ile mücadelede hem de salgın dışındaki diğer hastalıklarda vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderebilmek adına ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Evde Sağlık Hizmeti Birimi pandeminin başlamasıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişim halinde koordineli şekilde çalıştı. Ekiplerimiz 2020 yılında yaklaşık 21 bin, 2021 yılında 19 bin civarında ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların tedavisini sağladı. Tıbbi tedaviye ihtiyacı olan hasta ve hasta gruplarının hem kendisine hem de ailesine sosyal, tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanması için işimizin başındayız."

Uğurlu, zorlu kış şartlarında yağmur, çamur demeden hastalara ulaşmak için yoğun çalıştıklarını belirterek, kentin zorlu bir coğrafyada yer aldığına işaret etti.

Kentin yüksek rakımda olduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Farklı yüksekliklerde bulunan köylerdeki vatandaşların gelen başvurular üzerine sağlık hizmetini ayaklarına götürüyoruz. Yaptığımız hizmet doğrultusunda bizi zorlayan iklim şartları var. Özellikle kışın çetin geçtiği Kars'ta yoğun kar yağışı ve yer yer 2 metrelik karı araç ve personelimizle aşarak hastalara ulaşıyoruz. Ekiplerimiz zorluklara rağmen hizmeti aksatmadan özveriyle hastalarımızın ayağına götürmek için elinden geleni fazlasıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz evimize kadar gelip muayene ediyor"

Türkmeşen köyünde evde sağlık hizmetinden yararlanan 76 yaşındaki Hüseyin Özadanır, hastaneye gitmeden evlerinde muayene olduklarını belirtti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Özadanır, "Allah devletimize, toprağımıza, bayrağımıza zeval vermesin. Milletimizin birliğini ve beraberliğini istiyorum. Diğer ülkeleri görüyorsunuz ne hale gelmişler. Ne mutlu bize, devlet kapımıza, evimize kadar gelip muayene ediyor." diye konuştu.

Özadanır, 30-35 yıl önce eşini hastaneye götürdüğünde hastane masraflarını yatıramadığını anlatarak, "Gücümüz yoktu. Şimdi hastaneye gidiyoruz kimse senden bir şey istemiyor. Bizim gibi yaşlılara evde hizmet veriyorlar, ne mutlu." dedi.

Kaynak: AA
#kar #tipi #SAĞLIK ÇALIŞANLARI #kars
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