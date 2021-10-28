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Yetersiz uyku Alzheimer ve kanser riskini artırıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, az uykunun Alzheimer ve kanser riskini artırdığını söyledi

Sağlık 28.10.2021, 11:56 28.10.2021, 12:03
Yetersiz uyku Alzheimer ve kanser riskini artırıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, insanların sağlık sorunları yaşamamaları için düzenli uyumaları gerektiğini söyledi.

6 SAATTEN AZ UYKU ÖLÜM ORANINI 3 KAT ARTIRIYOR

Uykusuzluğun bazı sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Altıntaş şöyle devam etti: "6 saatten az uyku ölüm oranını 3 kat, 8 saatten fazla uyku ölüm oranını 2 kat artırıyor. Uykusuzluk alzaymır hastası yapıyor. Özellikle 6 saatin altında uyuyan insanlarda prostat, kolon ve meme kanseri riski de daha fazla. 70 yaş üzerindeki 4 kişiden birisi Alzheimer. Bunu önleyebilir miyiz, önleyemeyiz. Beynimizin içerisinde bir madde birikiyor, bu madde beyni çöplüğe çeviriyor. Çöplüğe dönen beyinde unutkanlıklar başlıyor, çeşitli hastalıklar oluyor. Bunun sebebi beyinde biriken maddedir. Uyku esnasında beyin hücrelerini destekleyecek alanlar açılıyor. Beyin dışında bir su var bu da hücrelerin arasına girerek orada birikmiş maddeleri uzaklaştırıyor. Bu sadece uyku esnasında oluyor."

24.00 - 03.00 ARASINDAKİ UYKUYA DİKKAT!

Altıntaş, özellikle 24.00 ila 03.00 arasındaki uykuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alzheimer hastalarının yakınlarının genelde "Hastamız 5-6 ay öncesinden uykusuzluk problemi yaşamaya başlamıştı" dediklerini aktaran Altıntaş, "Sağlığımız için mutlaka uyumamız gerekiyor. Genelde eşler arasında şiddetli kavgalar ve yaralamalar gece 24.00'den sonra meydana geliyor. Çünkü insanlar uyuyamadığı için beynin ahlak yapısı veya düşünme yetenekleri kayboluyor" ifadesini kullandı.

ANNE HAMİLELİĞİNDE DÜZGÜN UYUYAMAZSA

Bebek sağlığı açısında hamilelerde uykunun önemli olduğuna dikkati çeken Altıntaş şu değerlendirmelerde bulundu: "Doğan 20 çocuktan birisi otizmli. Etrafınıza bakınca bir sürü otizmli çocuk göreceksiniz. Bunun sebebi çevre kirliliği, telefon kirlilikleri arttı. Yapılan bir araştırmada fareleri uyutmadığınızda doğan farelerin yüzde 30'unda otizm açığa çıkıyor. Anne, hamileliği esnasında düzgün uyuyamazsa doğacak çocuğu otistik olabilir. Yapılan bir araştırmada bir hafta boyunca uyumayan veya 4 saat uyuyan insanlardaki Covid-19'a karşı gelişen antikor seviyesine baktıkları zaman, onların antikor seviyesi uyuyan insanlara göre yüzde 50 daha az."

#alzheimer #kanser #uyku #sağlık
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