Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi uzatıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” temasıyla düzenlenen yarışmaya; Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler katılabilecek.



Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na son 12 ay içinde çekilmiş, kurmaca veya belgesel türünde filmlerle başvuru yapılabilecek.



Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın başkanlık ettiği jüride; yönetmen Derviş Zaim, senarist Birol Güven, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Mehmet Güleryüz gibi isimler de yer alıyor. Sağlıklı Fikirler Yarışması’nda kazananlara toplamda 104 bin TL para ödülü veriliyor.



Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nda kurmaca ve belgesel kategorilerinin birincilerine 18 bin TL, ikincilerine 13 bin TL, üçüncülerine ise 8 bin TL para ödülü verilecek. T.C. Kültür Bakanlığı Özel Ödülü’ne değer görülen filmin sahibi ise 18 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışma web sitesi kisafilm.yesilay.org.tr üzerinden yapılan oylamayla “Halkın Favorisi Özel Ödülü”nü almaya hak kazanan filmin sahibi de 8 bin TL alacak.



Her öğrencinin, 30 saniye ile 5 dakika arasında değişen uzunluklarda, en fazla 3 eser ile katılabileceği yarışma hakkındaki detaylı bilgilere ve duyurulara kisafilm.yesilay.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.