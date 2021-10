Yeşilay tarafından 3. İstanbul İnisiyatifi toplantısı düzenledi

ABD, Avusturya, İtalya, Norveç ve Rusya başta olmak üzere; 35 ülkeden 45 uluslararası sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği toplantıda, tüm dünyada bağımlılıkları önleme alanında yapılan çalışmalardan örnekler paylaşıldı, küresel strateji ve iş birliklerinin geliştirilmesi için öneriler konuşuldu.

Dünyanın önde gelen STK’larını aynı çatı altında toplayarak İstanbul İnisiyatifini oluşturmaktan ve her yıl yeni katılan kurumlarla birlikte büyümekten gurur duyduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan şunları ifade etti:



“Yeşilay olarak tüm dünyada bağımlılık alanındaki küresel savunuculuk çalışmalarını destekliyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaların özellikle CND (Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısı) ve UNODC'de (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi) ve VNGOC'de (Viyana Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Sivil Toplum Komitesi) olumlu sonuçlar vermesini önemli kazanımlar olarak görüyoruz. Tüm bu gelişmeler, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer tüm BM (Birleşmiş Milletler) platformları bağlamında gelecekteki savunuculuk çalışmalarımız için umut vaat ediyor. 3. İstanbul İnisiyatifi Toplantısı kapsamında yürütülen tartışmaların son derece verimli olduğuna ve küresel önleme, iyileştirme ve savunuculuk için ortak stratejilerimizi belirlememize katkı sağladığına inanıyorum. Bölgesel ve global düzeydeki ortak çalışmamızın, diğer sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınma ve kapasite geliştirme çabaları için örnek oluşturacağına eminim.”

Amerika’dan Maldivler’e 45 önde gelen sivil toplum kuruluşu (STK) önleme politikalarını konuştu



3. İstanbul İnisiyatifi Toplantısında 35 ülkeden uluslararası sivil toplum kuruluşundan 45 temsilci bir araya gelerek bağımlılık önleme politikalarını konuştu. Kuruluşuna Yeşilay’ın öncülük ettiği İstanbul İnisiyatifinde Amerika’dan CADCA, CADFY, SAM ve DFAF; Avusturya’dan Neubeginn; Bosna Hersek’ten RUN; Gana’dan VALD; Hindistan’dan Fourth Wave Foundation; İsrail’den ENOSH ve CADCA; İsveç’ten WFAD; İtalya’dan San Patrignano; Kenya’dan SCAD ve Slum Child Foundation; Norveç’ten EURAD ve Forut; Pakistan’dan KKAWF; Rusya’dan NAU ve Slovenya’dan Institute for Research and Development (Utrip) gibi kurumların temsilcilerinin yanı sıra Afganistan, Amerika, Arvanutluk, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, KKTC, Kenya, Kırgızistan, Maldivler, Makedonya, Nijerya, Ruanda, Suriye, Sri Lanka, Uganda, ve Ürdün Ülke Yeşilayları da katılımcılar arasında yer aldı.