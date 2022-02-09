Yeşilay'dan bağımlılar için 'Bırakabilirsin 'uygulaması

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bütün bağımlılıklarda profesyonel destek çok önemli ve değerli. 'Bırakabilirsin' mobil uygulamamız aslında bu canlı desteği vererek de büyük bir hizmet yapmış olacak." dedi.

Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ile geliştirdiği "Bırakabilirsin" mobil uygulamasını 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde tanıttı.

Tütün bağımlılarının sigarayı bırakmak için gerekli motivasyonunu sağlamayı amaçlayan uygulamanın tanıtım toplantısı Yeşilay Genel Merkezi'nde yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tütün ürünlerinin yaygın kullanıldığını, ölümlerin yüzde 26,6'sının bunun kullanımına bağlı nedenlerle meydana geldiğini söyledi.

Toplumu ve gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumanın herkesin görevi olduğunu anlatan Öztürk, bağımlılıklar konusunda dünyaya örnek proje ve faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Öztürk, 9 Şubat'ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olduğunu anlatarak, "Bırakabilirsin" mobil uygulamasının vatandaşlara çok önemli destek sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

Tütün bağımlılarının motivasyon problemini ortadan kaldırma ve onlara farklı bir kapı açma adına mobil bir uygulama oluşturduklarına dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"Bırakabilirsin mobil uygulamasıyla aslında kişinin temel motivasyon aracını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlara farklı olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde bu alanda hızlıca temas kurabilecekleri, destek alabilecekleri bir imkan da sunuyoruz. Sadece mobil uygulama değil, bu mobil uygulamanın da yanında, kişilere bırakma sürecindeki motivasyonlarını arttırmak, sürecin takibini yapabilmek adına psikolojik destek olacak. Bütün bağımlılıklarda profesyonel destek çok önemli ve değerli. 'Bırakabilirsin' mobil uygulamamız aslında bu canlı desteği vererek de büyük bir hizmet yapmış olacak."

İsteyen kişilerin randevu ile yüz yüze görüşmeye de gidebileceğini ifade eden Öztürk, pandemi döneminde tütün kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizim yaptığımız araştırmalarda insanımızın önemli bir kısmı, özellikle bu pandemi döneminde hastalıklar, virüsün akciğere etkisi nedeniyle bırakma motivasyonlarının çok yüksek olduğunu ifade etmişler. Yani bırakma motivasyonu normal, ortalama döneme göre pandemi döneminde çok arttı. Bu bizim açımızdan pozitif ve iyi bir şey. İşte bu mobil uygulama ve bizim vereceğimiz canlı psikolojik desteklerle de bu süreci daha hızlandırmak istiyoruz, amacımız bu. Umarım bu uygulama hızlı bir şekilde insanımıza ulaşır. İnsanımız kendini kontrol etme, buradan elde ettiği kazanımları tekrar değerlendirme adına teknolojiyi de kullanarak, bir an önce bir vesile kılarak, bu uygulamayla tütün ve tütün ürünlerini kullanmaktan kurtulur."

"Tütünü bırakma aracı olarak elektronik sigara asla kullanılamaz"

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk, bugünlerde tütün endüstrisinin ciddi anlamda hedef kaydırma yapmak durumunda kaldığını dile getirdi.

Tüm dünyada tütünün zararlı etkilerinin olmayacağı şeklinde yanlış ve yalan bilgilendirmeler yapıldığını, elektronik sigara üzerinde çok fazla durulduğunu aktaran Öztürk, "Özellikle hedefte gençler var. Çünkü gençlerin o aletleri kullanırken gösterebilecekleri hevesleri çok iyi biliyorlar. Halbuki biliyoruz, bilimsel olarak da yapılan bütün araştırmalarda böyle bir şey söz konusu değil. Tütünü bırakma aracı olarak elektronik sigara asla kullanılamaz." ifadesinu kullandı.