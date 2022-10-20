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Yeşilay bağımlılık türleriyle ilgili tez çalışmalarını destekliyor

Yeşilay; üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Sağlık 20.10.2022, 17:18
Yeşilay bağımlılık türleriyle ilgili tez çalışmalarını destekliyor

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek çalışmalara kaynak teşkil edebilecek, bağımlılık alanyazınını geliştirebilecek, politika ve eylem planlarının oluşturulmasına katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmaların artmasına ve genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 2 bin TL, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine 18 ay süreyle 3 bin TL burs desteği verilecek burs programı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022’dir.
Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

#yeşilay #tez #bağımlılık
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