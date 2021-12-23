Yerli aşıda ilk sevkiyat gerçekleşti
Acil kullanım onayı alan yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın 150 bin dozunun ilk sevkiyatı bugün gerçekleştirildi.
Sağlık 23.12.2021, 16:22 23.12.2021, 16:25
Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.
Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.
Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.
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parçalı az bulutlu
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