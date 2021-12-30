Yerli aşı 'TURKOVAC' için randevular açıldı
Yerli aşı TURKOVAC için e-Nabız üzerinden vatandaşlara randevular verilmeye başlandı. Aşılama ilk etapta şehir hastanelerinde yapılıyor.
Sağlık 30.12.2021, 09:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.
İlk etapta şehir hastenelerinde uygulanacak
Bakan Koca'nın dün duyurmasının ardından yerli aşı TURKOVAC'ta randevu alımı başladı.
e-Nabız üzerinden randevu alanlar ilk etapta şehir hastenelerinde aşılanıyor. Yerli aşı, önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulancak.
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