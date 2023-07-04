Yeni salgın korkusu, vakalarda artış var

Son dönemin dikkatle takip edilen konularından biri olan kızamık vakalarındaki artışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca İstanbul'daki duruma dikkat çekerek ve aşı uyarısı yaptı.

Artan vakalar, "kızamık salgını" iddiaları da beraber getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından hem bu iddialara yanıt verdi hem de kızamık aşısına yönelik uyarıda bulundu.

"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında." diyen Sağlık Bakanı, tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin yapıldığını ayrıca filyasyon çalışmalarını da son derece sıkı şekilde sürdüğünü belirtti.

VAKALARIN YÜZDE 86'SI İSTANBUL'DA

Göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çeken Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86 İstanbul'da." açıklamasında bulundu.

Artan vakalar karşısında aşı uyarısında bulunan Koca, "Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı." dedi.

KIZAMIK AŞISI UYGULAMA TAKVİMİ

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanıyor.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacak.