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Yeni koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 23 bin 96 kişide daha virüs tespit edildi.

Sağlık 30.10.2021, 20:08
Yeni koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 632 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#türkiye #Sağlık Bakanlığı #kovid19
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