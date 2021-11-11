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Yeni araştırma: Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Araştırma da özellikle ailesi ve iş yeri aracılığıyla sürekli Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen, testlerde negatif çıkan kişilere odaklandı. İşte o araştırma ve detayları....

Sağlık 11.11.2021, 12:31 11.11.2021, 12:43
Yeni araştırma: Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?

Araştırmacılar, bazı insanlarda daha önce geçirilen grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonunun çapraz bağışıklık oluşturduğunu ve korumanın T hücerleri aracılığıyla uzun süre devam ettiğini ortaya çıkardı.

İngiltere'de yer alan London College Üniversitesi'nden bilim insanları, hane halkı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasına rağmen negatif test edilen insanların durumuna ilişkin yeni bir çalışma yaptı.

NTV'nin aktardığına göre araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı.

Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek 'abortif enfeksiyon' adı verilen durumu gerçekleştiriyor.

Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19'a yol açan koronavirüs çoğalamıyor ve ardından kayboluyor. Çalışmanın yazarları, İngiltere'nin başkenti Londra'da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'inin bu açıklamaya uyduğunu belirtti.

Ayrıca yeni keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceği aktarıldı.

Çalışmanın baş yazarı Leo Swadling, "Herkesin etrafında, iş yerinde ya da ailesinde Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen, enfeksiyona yakalanmayan kişiler var. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsü gerçekten tamamen yok eden bağışıklık sistemlerine sahip olduklarıydı" dedi.

Sağlık çalışanları yoğun bir şekilde izlendi

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, İngiltere'deki 750'yi aşkın sağlık çalışanlarını pandeminin ilk dalgası sırasında enfeksiyon belirtileri ve bağışıklık tepkileri açısından yoğun bir şekilde izledi. T hücrelerinde yüksek artış görüldü

Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Kovid-19 için pozitif test yapmadı. Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Kovid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de artışlar vardı.

Araştırma, bir grup insanda, soğuk algınlığına neden olan ve onları Kovid-19'dan koruyan diğer mevsimsel koronavirüslerden önceki enfeksiyonlardan hafıza T-hücrelerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu bağışıklık hücreleri, mevsimsel corona virüslerle paylaşılan bir Kovid-19 bölgesi olan replikasyon makinelerindeki proteinleri 'kokluyor' ve bazı insanlarda bu yanıt, enfeksiyonun en erken aşamada temizlenmesi için yeterince hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor.

Swadling, "Bu önceden var olan T hücreleri, Kovid-19'u tanımaya hazır" dedi.

Diğer yandan çalışma, Kovid-19'a maruz kaldıktan sonra enfeksiyondan tamamen kaçmaktan ciddi hastalığa kadar bilinen olasılıkların açıklanmasına katkıda bulunuyor.

T hücresi bağışıklığı yıllarca sürebiliyor

Bilim insanları, bulgularının önemli olduğunu, çünkü bağışıklık sisteminin T-hücresi tepkisinin, antikorlarla karşılaştırıldığında, aylar yerine yıllarca daha uzun süreli bağışıklık sağladığını açıkladı. Ancak neredeyse tüm Kovid-19 aşıları, koronavirüsün hücrelere girmesine yardımcı olan başak proteinine karşı antikor üretmeye odaklanıyor. Bu nötralize edici antikorlar, ciddi hastalıklara karşı mükemmel koruma sağlıyor. Bununla birlikte, bağışıklık zamanla azalıyor.

Yeni nesil aşıların önünü açacak

Buna karşılık, T hücresi tepkisi o kadar hızlı düşme eğilimi göstermiyor ve hedeflediği iç replikasyon mekanizması corona virüslere karşı yüksek oranda korunuyor.

Yani bu bölgeyi hedef alan bir aşı muhtemelen corona virüsün yeni türlerine karşı da koruma sağlayabilir. Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Andrew Freedman, "Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, farklı bir aşı türünün tasarımında kritik olabilir. Birçok farklı corona virus arasında paylaşılan farklı viral protein hedeflerine karşı T hücresi bağışıklığını hazırlayan bir aşı, nötralize edici antikorları tetikleyen aşıları tamamlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

#koronavirüs #test #negatif
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