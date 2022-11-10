banner38

Yaraya temas eden hayvan salyası da kuduza sebep oluyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Zeynep Akkutay Yoldar, "Kuduz asla riske edemeyeceğimiz bir hastalık. Sadece ısırılma ve tırmalama yoluyla değil aynı zamanda açık bir yaradan bir hayvanın salyasının girmesi durumunda da önlem alınmalı. Çünkü hastalık bu yolla da bulaşabilir" dedi.

Sağlık 10.11.2022, 11:37
Yaraya temas eden hayvan salyası da kuduza sebep oluyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Zeynep Akkutay Yoldar, kuduz hastalığının sadece ısırılma ve tırmalama yoluyla değil açık bir yaradan bir hayvanın salyasının girmesi yoluyla da bulaşabildiğini, bu nedenle önlem alınması gerektiğini belirtti.

Yoldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuduzun dünyada bütün memelilerde görülebilen viral bir zoonoz hastalık olduğunu söyledi.

Kuduzun dünyadaki en ölümcül viral hastalık olduğunu belirten Yoldar, "Virüs, beyne ulaştığında, tedavi edilemez viral beyin iltihabı meydana getiriyor. Bu oluştuğu zaman artık semptomların geri dönüşü mümkün olmuyor ve hastalık ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla bizim amacımız, bu hastalıkta virüsün beyne ulaşmasını engellemek." diye konuştu.

Virüsün beyne ulaşmasının antikorlar vasıtasıyla engellenebileceğini anlatan Yoldar, şöyle devam etti:

"Bunu da tabii ki aşılar aracılığıyla yapabiliriz. Virüsün beyne ulaşmasında ısırma noktası çok önemli. Birçok viral enfeksiyon aslında kan yoluyla gitmek istediği organa giderken kuduz, beyne periferik sinir yoluyla gitmektedir. Yani kuduz çevresel sinir sistemi yoluyla beyne ulaşır. Buradaki avantaj eğer kişi beyne uzak, ayak gibi bir bölgeden ısırılmışsa yol daha uzundur ve bu hastalıktan kurtulmak için avantaj sağlar. Fakat kol, yüz gibi daha yakın bölgeden ısırılmışsa durum daha risklidir. Burada yapılması gereken, kişi ısırıldıysa ilk önce yaranın sabunlu suyla yıkanmasıdır. Bu hayat kurtarabilir, çok önemli bir bilgidir. Bu sayede virüs kas fibrillerinde çoğalamayacak ve sinir hücrelerine, yani motor nöronlara giremeyecektir. Dolayısıyla sinirden sinire yayılımın önüne geçilerek, virüsün beyne geçişi önlenecektir. Tabii ki vakit kaybedilmeden hastaneye gidilmeli ve aşı olunmalıdır. Sabunla yıkamak sadece bir önlemdir."

- "Kuduz vakalarının yüzde 99'u köpek kaynaklı"

Doç. Dr. Yoldar, kuduzun aşıyla önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, kuduz bir hayvan tarafından ısırılan kişiye, eğer daha önce hiç aşısı yoksa 4 doz aşı uygulandığını, bunun yanında kuduza karşı geliştirilmiş antikorların verildiğini ifade etti.

Bu antikorların özellikle yara bölgesine enjekte edildiğini ve virüsün bloklanmasının böylelikle daha kolay olduğunu aktaran Yoldar, "Kişi aşılandığı için kendi antikorlarını üretmeye başlar ve virüs hastalık oluşturmadan kişiyi kurtarmak mümkün olur. Hastanın daha önce aşısı varsa bunların sadece 2 doz aşılanması yeterli olacaktır." dedi.

Kuduz hastalığının dünyada yılda yaklaşık 59 bin insanın ölümüne yol açtığına işaret eden Yoldar, şöyle konuştu:

"Kuduz vakalarının yüzde 99'u köpek kaynaklı. Dolayısıyla köpekler aşılanırsa kuduz enfeksiyonunu bitirme ihtimali ön görülüyor. En azından köpek kaynaklı bir kuduz enfeksiyonu görülmemesi için Dünya Sağlık Örgütünün yürüttüğü mücadele programı var. 2030'a kadar Dünya Sağlık Örgütü 'tek sağlık sıfır ölüm' mücadelesi yürütüyor. Hedef 2030'a kadar köpek kaynaklı kuduzun sıfıra indirilmesi."

Yoldar, Türkiye'de kuduz vakalarında hafif artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu artışın nedeninin tilkiler olabileceği düşünülmekte. Tilkiler, köpek ve sığırlar çoğunlukta olmak üzere koyun, keçi, at eşek gibi hayvanları ısırıyor. Tilkilerin ve köpeklerin kavgası sırasında virüs bulaşıyor. O enfekte hayvanlar da insanlarla temas ettiği zaman insanlarda yayılım gösteriyor. Önemli olan vahşi doğayı da aşılamak. Onlarda aşılama, yemlerin içine ilaç konularak yapılıyor." dedi.

- "Kuduz asla riske edemeyeceğimiz bir hastalık"

Yoldar, hayvan sahibinin, beslediği hayvanı kayıt altına almakla ve kuduz aşısı yaptırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Hayvanı kaybolan kişinin, bunu ilgili yerlere bildirmekle yükümlü olduğuna da işaret eden Yoldar, şunları kaydetti:

"Hayvan sahipleri, eğer kendi hayvanları ısırıldıysa ya da kendi hayvanları bir başka hayvanı veya insanı ısırdıysa hiç zaman kaybetmeden bunu, Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlükleri ve sağlık kuruluşuna bildirmekle yükümlüler. Kuduz asla riske edemeyeceğimiz bir hastalık. Sadece ısırılma ve tırmalama yoluyla değil aynı zamanda açık bir yaradan bir hayvanın salyasının girmesi durumunda da önlem alınmalı. Çünkü hastalık bu yolla da bulaşabilir."

#Kuduz #Doç. Dr. Ayşe Zeynep Akkutay Yoldar
Yorumlar (0)
banner35
10
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 13 32
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Real Betis 13 24
6. Atletico Madrid 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Villarreal 14 21
9. Rayo Vallecano 13 21
10. Mallorca 14 19
11. Real Valladolid 14 17
12. Valencia 13 16
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Sevilla 14 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 14 4
banner23