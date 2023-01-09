banner38

Vücudun sinsi düşmanı: Yüksek tansiyon

Türkiye’de neredeyse her üç kişiden birinde görülen yüksek tansiyon, uzun yıllar hiç belirti vermeyebiliyor. Yüksek tansiyon sağlık için risk anlamına geliyor. Çünkü kalp, beyin ve böbrek gibi hayati önem taşıyan organlarda hasara sebebiyet veriyor.

Sağlık 09.01.2023, 14:18 09.01.2023, 14:50
Vücudun sinsi düşmanı: Yüksek tansiyon

Dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenlerinin başında kalp-damar ve dolaşım sistemi hastalıkları geliyor. Bunların içinde en önemli risk faktörlerinden biri ise “yüksek tansiyon” olarak da bilinen hipertansiyon…

Türkiye’de her 3 kişiden biri yüksek tansiyon hastası. Üstelik her 100 yüksek tansiyon hastasından 45’i bunun farkında bile değil. Bu oran erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek. Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların ise yüzde 33’ü hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor.

Kan dolaşımı için damarlarda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olması yüksek tansiyona sebep oluyor. Bunun da vücuda bazen geri dönülemeyecek kadar büyük zararı söz konusu. Çoğu zaman fark edilmediği için “sessiz katil” de denilen yüksek tansiyonla ilgili merak edilenleri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi Doç. Dr. Mehmet Emin Pişkinpaşa ile konuştuk.

Kardiyovasküler sisteme zarar veriyor

Kişiler özel bir risk grubunda değilse kan basıncının 140/90 mmHg'nin üzerinde olmasına hipertansiyon deniyor. Peki hipertansiyon neden bu kadar önemli ve nelere yol açıyor? Doç. Dr. Pişkinpaşa, yüksek tansiyonun en önemli etkisinin zamanla kardiyovasküler sistemde görüldüğünü ifade ederek şöyle konuşuyor:

“Hem kalpte hem de damar sisteminde rahatsızlıklara yol açıyor. Miyokart enfarktüsü ve daha da önemlisi beyne giden damarlarda hasarlar meydana geliyor. Yine kalbin pompa gücünde meydana gelebilecek kardiyovasküler rahatsızlıklara da sebep oluyor.”

Yüksek tansiyonun sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Pişkinpaşa, “Zaman içinde hasar veriyor” diyor ve şunları anlatıyor:

“Damar içerisinde bir basınç artışı var. Bu 5-10 yıl sonra damar çeperlerine, duvarına hasar veriyor. Damar hasar görünce suladığı alan da etkileniyor. Mesela beyni sulayan bir damar etkilenirse beyinde hastalıklar meydana geliyor. Felç veya kanama oluyor. Kalbe giden damarlarda bir sıkıntı olursa kalp etkileniyor.”

Spesifik bir belirtisi yok

Yüksek tansiyonu olanlarda baş dönmesi, baş ve kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışları gibi bazı belirtiler görülebiliyor. Ancak bu belirtiler her zaman herkeste görülmeyebiliyor.

Yüksek tansiyonun yıllarca belirti vermeyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Emin Pişkinpaşa, “Hastalar ‘Ensem ağrıyor, ben tansiyonumu anlarım’ diyor ancak bu ağrıların önemli bir kısmı tansiyondan ileri gelmiyor. Tansiyona özgü falanca belirti vardır demek mümkün değil. Ölçülmeden de anlaşılmıyor. Günlük yaşamı çoğunlukla etkilemediği için hastaların da çok ilgisini çekmiyor” diyor.

Hipertansiyon nasıl tespit ediliyor?

Hipertansiyon laboratuvar testleriyle anlaşılmıyor. Sadece ölçüm yapılarak bu hastalık tespit ediliyor. Tabii bu durum tansiyonun türüne göre de değişiyor. Mesela “beyaz önlük hipertansiyonu” söz konusu olduğunda sağlık kuruluşundaki ölçümlerde yüksek çıkan kan basıncı ev koşullarındaki 24 saatlik ölçümlerde normal çıkabiliyor. “Maskeli hipertansiyon” durumunda ise hastanede yapılan ölçümlerde normal çıkan kan basıncı evde yapılan 24 saatlik ölçümlerden yüksek çıkabiliyor. “İzoel sistolik hipertansiyon” vakalarında ise sadece büyük tansiyon değerinde yükseklik görülüyor.

Ölüme varan sonuçlar doğuruyor

Yüksek tansiyon hayati önem taşıyan bir hastalık. Hasar verdiği organa bağlı olarak ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor. Doç. Dr. Pişkinpaşa risk hakkında şunları söylüyor:

“Eğer beyin hasar görürse beyin nedeniyle hasta ölüyor... Kalp hasar görürse kalp nedeniyle, böbrek hasar görürse böbreklerinin fonksiyonlarını yapmamasından ötürü doğan sonuçlarla hasta kaybediliyor. Direkt bir etkisi yok ama dolaylı da olsa uzun sürede bazı sonuçları var.”

Hipertansiyon hastaları nasıl tedavi ediliyor?

Eğer bir kişide yüksek tansiyon olduğu tespit edilirse nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Burada kişiye özel önlemler ve tedavi yöntemleri devreye giriyor. Hipertansiyon tespitinin ardından ilk iş olarak vücuda verilen hasar inceleniyor. Doç. Dr. Pişkinpaşa süreci şöyle anlatıyor:

“Kalpte, böbrekte, göz gibi organlarda hasar olup olmadığı değerlendiriliyor. Yine bazı parametrelere de bakıyoruz. Eğer hastada henüz bir hasar yoksa yaşam alışkanlıklarını düzenlemesiyle işe başlıyoruz. Sebzeden ve meyveden yana zengin, yağdan fakir bir diyet öneriyoruz. Düzenli egzersiz yapmasını istiyoruz. Eğer kullanıyorsa alkolü bırakmasını istiyoruz. Kullandığı ilaçlar varsa türüne bakıyoruz. Bunları elimine ediyoruz. Ve hastayı tansiyon takibine alıyoruz.”
Eğer yapılan tetkiklerde hipertansiyon organlarda hasara sebebiyet verecek düzeydeyse ilaç tedavisi de devreye girebiliyor.

Risk faktörlerini azaltmak önemli

Peki hipertansiyona karşı korumak mümkün mü? Bu noktada yüksek tansiyona neden olan risk faktörleri büyük önem taşıyor.

“Hipertansiyonun yaklaşık yüzde 85-90’ı yaklaşık primer ya da esansiyel olarak geçiyor. Yani nedeni bilinmiyor. Ancak bilinen bazı risk faktörleri var. Bunların ortadan kalkması tansiyon hastası olmayacağınız anlamına gelmiyor ama riskiniz azalıyor.”

Hipertansiyona yol açabilecek risk faktörlerini ise Doç. Dr. Pişkinpaşa şöyle sıralıyor:

“Diyet ve egzersiz yapılmaması, alkol alımı, ağrı kesicileri fazla kullanmak, bitkisel bazı maddelerin kullanılması, şeker hastalığı gibi faktörler riski artırıyor. Bunlardan uzaklaşmak riski azaltıyor. Ama tamamen önleyici bir yöntem var demek mümkün değil.”

Kaynak: TRT Haber
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 17 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 17 20
11. Ankaragücü 17 19
12. Giresunspor 17 19
13. Gaziantep FK 16 18
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 15 25
8. Rayo Vallecano 16 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4
banner23