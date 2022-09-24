Video oyunu bağımlılığının belirtileri ve sonuçları nelerdir?

Video oyunları, bilgisayar oyunları, konsol ve atari oyunları ve cep telefonu oyunlarını içerir. Bazı insanlar özellikle çocuklarda video oyunu oynamanın etkilerinden endişe duymaktadır. Bu endişeler arasında:

• Video oyunları zararlı mıdır?

• Şiddet içeren video oyunları saldırganlığa neden olur mu?

• Video oyunları bağımlılık yapar mı?

gibi sorular vardır.

Video Oyunu Bağımlılığının İşaretleri

Araştırmalar, video oyuncularının %1 ila %16’sının bağımlılık kriterlerini karşıladığını belirtmektedir.

Video oyunu bağımlılığı olasılığını düşünürken, sadece oyun oynamak için harcanan süre düşünülmemelidir. Kimi zaman video oyunu oynamak zararlı olmayabilir veya bir bağımlılığı göstermeyebilir. Video oyunları bağımlılık haline geldiğinde ise hayatın diğer önemli alanları ihmal edilebilir. Oyun bağımlıları, oyun oynamakla meşgul olurken aile ve okul gibi alanlar negatif etkilenebilir.

Video oyunu bağımlılığı, oyun oynamaya harcanan süre, oyuna güçlü duygusal bağlılık ve sosyal zorluklar açısından diğer bağımlılıklara benzeyebilir. Ayrıca, çocuklar video oyunları oynamaya ne kadar küçük yaşta başlarlarsa, bağımlılığa benzer davranışlar geliştirmeleri o kadar olasıdır.

Video Oyununun Zararlı Etkileri

İşte video oyunu kullanımıyla ilgili zararlı etkiler:

• Özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda artan saldırgan düşünceler ve saldırgan davranışlar

• Işığa bağlı nöbet riskinin artması, üst ekstremite kas iskelet sistemi bozuklukları, metabolik hızın artması

• Sosyal etkileşimlerde işbirlikçi davranışın azalması

Video oyunlarına bağımlı olan insanlar ayrıca depresyon ve kaygı dahil olmak üzere duygusal zorluklar yaşayabilir ve sosyal olarak daha izole hissedebilirler.