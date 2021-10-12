Uzmanlardan iki doz aşı olanlarla ilgili önemli açıklama

İki doz aşı yaptırmanın önemini yineleyen doktorlar, üçüncü doz için "insanların panik yapmasına gerek olmadığını" belirtti.

"BAĞIŞIKLIK ZAMANLA AZALACAK"

Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde solunum yolu hastalıkları uzmanı Dr. Ann Falsey, "Zaman geçtikçe ikinci dozun getirdiği bağışıklık giderek azalacaktır, fakat bu durum panik yapmaya sebebiyet vermemeli" dedi.

Bağışıklığın bir günde tamamen gitmeyeceğini vurgulayan Dr. Falsey, BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson koronavirüs aşılarının gayet iyi koruma sağladığını belirtti.

ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKLİ Mİ?

Dr. Falsey, "Şu an, hastalığı ağır geçirmemek için üçüncü dozu yaptırın diyebileceğimiz bir konumda değiliz. Fakat gördüğümüz enfeksiyonlar çoğunlukla soğuk algınlığına benzer görünümdeler. Yani tek söyleyebileceğim şey, panik yapmayın" dedi.

"İLK KEZ AŞI OLANLARIN SAYISINI GEÇTİ..."

Dünya genelinde yapılan çeşitli araştırmalarda, iki doz BioNTech aşısı sonrası oluşan bağışıklığın azaldığını ortaya koyarken ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, üçüncü yardımcı doz aşı olanların sayısının ilk kez aşı olanların sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.

Kaynak: Memurlar