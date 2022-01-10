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Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının belirtileri değişti

Son günlerde tüm dünyada yayılmaya başlayan Omicron varyantının belirtileri ile ilgili ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, kapsamlı bir analiz yayınladı.

Sağlık 10.01.2022, 10:34 10.01.2022, 10:40
Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının belirtileri değişti

Bilim insanları ve uzmanlar, Omicron varyantının, Kovid-19'un bütün belirtilerini baştan aşağıya değiştirdiğini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre boğaz ağrısının Omicron’un erken dönem belirtisi olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Güney Afrika’dan İngiltere’ye Norveç’ten ABD’ye birçok uzmanın görüşüne yer verilen haberde, boğaz ağrısının Omicron’un “erken dönem belirtisi” olduğu belirtildi.

Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedilirken, Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği öne sürüldü.

ABD’nin Connecticut eyaletinde görevli Dr. Jorge Moreno’nun görüşlerine yer verilen haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığı belirtildi.

Yale Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Moreno, “Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Kovid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar” dedi.

Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta da benzer semptomların duyulduğuna dikkat çeken uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini söyledi. Business Insider’ın haberinde Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden olan Güney Afrika’nın en büyük sağlık sigorta şirketi Discovery Health’in CEO’su Ryan Noach’ın sözlerini hatırlattı. Noach da belirtilerin sırasıyla boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı şeklinde görüldüğünü söyledi.

“SEMPTOMLAR ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR”

Öte yandan Moreno, boğaz ağrısıyla birlikte sinüste doluluk ve baş ağrısının birlikte geldiğini de aktardı.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi’nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Kovid-19’da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron’da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron’un belirtileri arasında” dedi.

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#omicron #koronavirüs #belirtileri
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